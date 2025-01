Artesanato em palha de trigo em exposição no Espaço do Artesão

O Espaço do Artesão, no Campanário, acolhe desde hoje uma exposição de artesanato feito com palha de trigo e de milho, da autoria de Madalena Andrade. Esta é uma forma de dar a conhecer uma tradição madeirense resgatada por esta artesã, natural da Ponta do Pargo, "que é uma das últimas guardiãs desta técnica quase extinta".

Madalena Andrade não se limita apenas à tecelagem, fazendo a realização de todo o processo, desde o cultivo do trigo à preparação da palha, num trabalho que demora três meses.

Segundo nota à imprensa, esta exposição reúne cestos para pão, bandejas, cestos para arranjos florais e porta-guardanapos, "todos desenvolvidos com uma fusão harmoniosa entre o tradicional e o contemporâneo". "Cada cesto exposto é o resultado de um trabalho de dedicação, habilidade e paciência, onde a tradição se mistura com a inovação", refere a artesã.

Madalena Andrade tem vindo a realizar alguns workshops para passar estes conhecimentos, mas lamenta o desafio de encontrar sucessores dispostos a abraçar esta “arte complexa e exigente”. A exposição no Campanário surge como “uma excelente oportunidade” para divulgar o seu trabalho e “inspirar novas gerações a manter viva esta tradição”.

A mostra estará disponível até 28 de Março de 2025, sendo de entrada gratuita.