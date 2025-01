Vinte dias sem sinais do homem desaparecido no Faial

Já se passaram vinte dias desde que Henrique Felisberto foi visto pela última vez, no Faial. Desde então, nunca mais deu notícias e a família continua à sua procura em desespero.

A filha volta a apelar a quem tenha alguma pista sobre o pai para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, que também já esteve no local a efectuar buscas, sem sucesso.

"Dizem que não há amor como o de mãe, mas o amor de pai é diferente....frio às vezes, calado quase sempre, mas presente em cada sacrifício, em cada passo firme que ele dá. É um amor que não se mede em palavras, mas em atitudes que ninguém vê. Pai nem sempre diz eu te amo, mas no seu silêncio, no seu olhar e no suor do seu trabalho, está escrito o quanto ele se importa com você", escreveu a filha nas redes sociais, pedindo para não desistirem de o procurar.

Tal como o DIÁRIO noticiou, no dia em que desapareceu Henrique Felisberto, calças de fato de treino azuis ou cinza e t-shirt cinzenta.