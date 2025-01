Casa do Povo de São Roque do Faial assinala 34 anos de actividade

A Casa do Povo de São Roque do Faial assinala esta quinta-feira, 23 de Janeiro, 34 anos de actividade com uma cerimónia na sede da Casa do Povo a decorrer a partir das 18h30.

Em nota emitida, o presidente da instituição, Heliodoro Dória, recorda a vida e obra da Casa do Povo, destacando as inumeras actividades promovidas ao longo do ano.

"Um dos principais motivos pela grande dinamização desta instituição é o facto de as pessoas aderirem às diferentes actividades que organizamos ao longo do ano", sublinha o responsável, considerando que a participação da comunidade "é um sinal de que, vale a pena continuar a trabalhar e que todo o esforço realizado ao longo destes anos não tem sido em vão".

O voluntariado é a alma desta Casa do Povo, contamos com mais de cem voluntários todas as semanas para manter a dinâmica crescente desta instituição. Heliodoro Dória

O presidente da instituição frisa ainda a importância do apoio da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude (Contrato-programa de funcionamento), da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente (contrato-programa eventos) do Instituto de Segurança Social da Madeira (acordo cooperação – Centro de Convívio), da Câmara Municipal de Santana (Contrato-programa) e da Junta de Freguesia de São Roque do Faial.