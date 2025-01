Documentário 'What is Watt?' percorre trabalhos artísticos apresentados em 2024

A APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica lançou esta segunda-feira, 20 de Janeiro, o documentário 'What is Watt?' que explora o projecto e sua recente itinerância realizada em 2024 pela Madeira.

'What is Watt?' foi fundado em 2001 por António Dantas, Celeste Cerqueira e Silvestre Pestana com o intuito de promover as linguagens da video-arte das diferentes culturas.

Trata-se de um projecto artístico interdisciplinar que, desde então, reúne um grupo de artistas com o intuito de desenvolverem diversas obras, através de múltiplos usos dos recursos tecnológicos existentes. O presente projecto remete para o questionamento da práxis artística na contemporaneidade, que vá de encontro com as emergentes tecnologias e consequentes disponibilidades de participação global. Isto é, reconhece-se uma tendência generalizada para a desmaterialização da obra de arte, o que corresponde a múltiplas conexões entre arte, ciência e tecnologia. APCA

Sob a organização da APCA, o projecto voltou a ser apresentado em 2024, através de uma exposição itinerante que percorreu a Região Autónoma da Madeira, com exibições em São Vicente, Porto Santo, Machico, Santana e no Estreito de Câmara de Lobos.

'What is Watt?' esteve também presente no continente com uma exposição na cidade do Porto.

A circulação contou com obras de renomados artistas, tais como António Barros, António Dantas, Carlos Valente, Celeste Cerqueira, Evangelina Sirgado de Sousa, Hugo Olim, Pedro Pestana e Silvestre Pestana, rearmando o legado criativo do projecto.

O documentário 'What is Watt?' está agora disponível nas plataformas digitais da APCA Madeira, incluindo Facebook, Instagram e YouTube, ampliando o acesso à história e à relevância do projecto inovador com mais de 20 anos de existência.

A produção da APCA Madeira conta com o apoio da República Portuguesa através da Direcção-Geral das Artes.