Incêndio fora de controlo força retirada de 50 mil pessoas em Los Angeles

O incêndio Hughes, o mais intenso dos vários que têm alastrado pelo condado norte-americano de Los Angeles, no estado da Califórnia, continuou hoje a avançar, levando à retirada de milhares de habitantes.

As autoridades têm trabalhado incessantemente para estabelecer e manter as linhas de controlo, mas até agora a taxa de contenção do incêndio é de 14%, colocando mais de 50.000 pessoas sob aviso de evacuação.

O incêndio Hughes deflagrou na quarta-feira de manhã no norte do condado de Los Angeles e tem avançado violentamente, varrendo uma área de 2.000 hectares em menos de duas horas devido às fortes rajadas de vento, e queimando mais de 4.000 hectares nas últimas 24 horas, segundo os últimos dados emitidos pelo Departamento de Bombeiros de Los Angeles (CalFire).

Os bombeiros, apoiados por aviões e escavadoras, lutaram durante toda a noite contra "o fogo, o terreno e as condições meteorológicas", afirmou a Floresta Nacional de Los Angeles em comunicado.

Os bombeiros estão ainda a combater um novo incêndio que deflagrou hoje em Sepulveda Pass, no noroeste de Los Angeles, e conseguiram até agora conter o seu avanço, permitindo que os avisos de evacuação fossem levantados.

Mais de 4.000 bombeiros estão a trabalhar no combate aos incêndios, alguns dos quais ainda não estão completamente contidos, como o de Palisades, que já devastou cerca de 9.500 hectares, e o de Eaton, com mais de 5.600 hectares.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta vermelho para a área até a manhã de sexta-feira, alertando para condições de seca e ventos fortes que permanecerão em "níveis críticos" para o sul da Califórnia até ao final desta semana.

Estão previstas chuvas no sudoeste da Califórnia a partir da próxima semana, o que poderá dar algum descanso aos bombeiros da região de Los Angeles, na Califórnia, devastada por incêndios há duas semanas.

Desde 07 de janeiro, cerca de 200 incêndios já causaram a morte de 28 pessoas, destruíram mais de 15.000 estruturas e forçaram a retirada de mais de 150.000 pessoas.

A principal causa da propagação dos fogos são os chamados ventos de Santa Ana, que podem atingir velocidades superiores a 150 quilómetros por hora, com correntes de ar sobreaquecido que sopram do interior do país em direção à costa da Califórnia.