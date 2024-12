Avião cargueiro sofreu avaria e não fez viagem para a Madeira

O avião cargueiro que habitualmente realiza as viagens entre a Madeira e Portugal continental sofreu hoje uma avaria e não fez a viagem para a Região. O avião acabou por fazer uma viagem para Espanha para ser reparado, o que impossibilitou a chegada dos jornais nacionais de encomendas expresso à Madeira.

A viagem já não vai acontecer mas há a garantia de que o voo será reposto amanhã, com outro avião ou eventualmente com este se for o caso de ser reparado.

De referir que neste momento as cargas para a Madeira estão bastante complicadas. Os madeirenses têm reclamado dos atrasos nas encomendas, referindo que muitas delas estão retidas há muito tempo.