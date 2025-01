Madeira nomeada para o prémio de 'Melhor Destino Europeu'

A Madeira foi nomeada para o prémio de "Melhor Destino Europeu" pela edição espanhola da revista Viajes National Geographic, foi hoje anunciado.

A votação decorre até 21 de fevereiro, estando indicadas 16 categorias, adianta um comunicado sobre a iniciativa.

Para o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Turismo da Madeira, Eduardo Jesus, as sucessivas nomeações deste destino são o resultado do trabalho desenvolvido por todos os intervenientes no setor.

"Tem havido a preocupação, de forma continuada, em qualificar a oferta através de inúmeros projetos que visam continuar a manter a Madeira no radar da indústria mundial do Turismo e que, sobretudo, demonstram a excelência da Região como destino turístico", diz o governante madeirense citado na nota.