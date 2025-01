Conservatório da Madeira melhora condições com aquisição de novo piano de cauda

Com o intuito de proporcionar as melhores condições aos seus alunos e formandos, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, procedeu à aquisição de um novo piano de cauda.

A inauguração oficial deste instrumento está marcada para esta quinta-feira, dia 23 de Janeiro, às 10h30, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e com uma demonstração do "potencial sonoro e expressivo" deste novo instrumento, que certamente "marcará uma nova etapa na qualidade do ensino musical" oferecido pelo Conservatório.

Este novo instrumento Shigeru Kawai, veio substituir o mais antigo dos dois pianos de cauda presentes no Salão Nobre da sede, que já contava com 25 anos de serviço. Apesar da rotação regular entre os dois pianos, para garantir um desgaste uniforme, ambos foram intensamente utilizados ao longo dos anos em aulas, ensaios, acompanhamentos de outros instrumentos, audições e concertos.

"Dada a elevada frequência de uso, a idade dos instrumentos e a sua degradação natural, tornou-se necessária a aquisição de um novo instrumento. Este novo equipamento garantirá o mais alto padrão de desempenho dos alunos, permitindo-lhes expressar com precisão as subtilezas de interpretação desenvolvidas nas aulas", refere a direcção da unidade de ensino.

Na terça-feira passada, dia 14 de Janeiro, o Conservatório recebeu o muito aguardado piano da marca Shigeru Kawai, modelo SK7. Os pianos desta marca representam o segmento premium da Kawai, sendo fabricados de forma artesanal no Japão, com materiais de elevada qualidade e uma mecânica de precisão superior. Com um comprimento de 2,27 cm e peso de 400 kg, o novo piano já é considerado "uma obra transcendental de arte que comunica com paixão e precisão pelas mãos dos artistas".

Actualmente, os pianos Kawai, em particular os modelos Shigeru Kawai, são amplamente reconhecidos e utilizados por profissionais em toda a Europa e no Mundo. E, embora não se trate de um piano de cauda inteira, que requer um espaço considerável, a qualidade e preparação do modelo SK7 fazem dele, "provavelmente, o melhor piano da Região".