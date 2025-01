Castro "deve considerar a sua condição política"

Castro "deve considerara sua condição política" A deputada do Chega, Magna Costa, quebra o silêncio para lamentar a decisão da comissão política contra a vontade de André Ventura, alertando que o partido poderá ser penalizado nas eleições de 23 de Março se mantiver o actual líder regional como candidato. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Janeiro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia 7,2 milhões para gases medicinais Valor do contrato para o fornecimento aos centros de saúde e hospitais públicos da Região é válido para três anos.

Outros destaques:

Florinda é prova de vida A mais recente centenária da Região não tem diabetes, nem colesterol e lê o DIÁRIO todos os dias.

Jet2 prevê crescer 23% este ano na Madeira Companhia vai oferecer 13 rotas para o Reino Unido a partir de Maio.

E, por fim, Assalto à mão armada a loja de ouro no Funchal O suspeito do crime, que levou 10 mil euros em dibheiro e artigos, tem antecedentes criminais. Tentativa de violação punida com pena de prisão.

