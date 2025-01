O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real, para o jogo Sporting-Nacional, encontro da 19.ª jornada da I Liga que está marcado para sábado, 20h30, em Alvalade.

Para o Marítimo- Paços de Ferreira, da 19.ª jornada da II Liga, jogo agendado para sábado, 15h30, no Estádio do Marítimo, foi nomeado o árbitro Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.