Lituano Manfredas Lukjancukas arbitra Leipzig-Sporting

O lituano Manfredas Lukjancukas é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Leipzig e Sporting, da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA.

Lukjancukas, de 33 anos e internacional desde 2017, estará na Arena de Leipzig, em jogo com início às 17:45 (horas de Lisboa), acompanhado dos árbitros assistentes Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas, enquanto no videoárbitro estará o italiano Daniele Chifi.

O Sporting chega à penúltima jornada em 17.º lugar, com 10 pontos, obtidos até à quarta ronda e quando Ruben Amorim era o treinador, seguindo-se depois duas derrotas, com Club Brugge e Arsenal, sob o comando de João Pereira, substituído, entretanto, por Rui Borges.

Este será o primeiro jogo oficial entre Sporting e Leipzig, com os alemães a terem um desempenho desastroso na 'Champions', competição em que seguem em 34.º e antepenúltimo lugar sem qualquer ponto e hipóteses de passar a fase seguinte.

Também nos jogos de quarta-feira estará o árbitro luso Tiago Martins, na função de assistente de VAR do polaco Tomasz Kwiatkowski, no embate entre Paris Saint-Germain e Manchester City.

Os oito primeiros classificados na fase de liga apuram-se diretamente para os oitavos de final, e os classificados entre o nono e o 24.º lugar disputam um 'play off' de acesso à fase seguinte, a duas mãos.

O Benfica está também em prova, com as 'águias', que são 15.ªas, com os mesmos 10 pontos dos 'leões', a receberem na terça-feira o FC Barcelona (segundo), em jogo com início às 20:00 e arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.