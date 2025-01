A entrevistada do DIÁRIO-Desporto, foi a primeira madeirense a disputar os CrossFit Games, que decorreu nos Estados Unidos da América em Agosto último, após qualificar-se para a lista das 40 mulheres mais ‘fit’ do mundo, que contou com milhares de concorrentes.

A personal trainer de profissão deu a conhecer o treino funcional, que utiliza exercícios que simulam actividades que temos de executar no quotidiano, tais como empurrar, puxar, dobrar, agachar, pendurar, entre outras.

O objectico, de acordo com Nádia Grácio, passa por “exercitar o corpo fortalecendo as mecânicas para que seja possível executar as tarefas com menor dificuldade, com mais amplitude e mais destreza”, referindo que se destina a todas as faixas etárias, explicando que tem pessoas desde os 16 aos 70 anos no seu centro de treino funcional, inclusive, grávidas.

A profissional que conta com espaços de treino em Londres e que abriu recentemente um na Região, apontou a importância de se mexer de forma diversificada e inteligente.

A minha dica não passa por dizer às pessoas para virem até à GetFit treinar, apesar de gostar para poder desmistificar alguns conceitos, mas a mensagem que quero passar é que se mexam e que o façam de forma diversificada e inteligente. Não é preciso ser só treino funcional, só musculação ou futebol, por exemplo.

Nádia Grácio adiantou ainda que esta vertente do treino permite “ganhar algumas funcionalidades que podem ser colocadas em prática em qualquer modalidade ou até mesmo a brincar melhor com os filhos no parque.”

Fique a conhecer quais os benefícios do treino funcional, em que difere da musculação e não perca os exemplos de exercícios que pode facilmente reproduzir em casa.