Depressão Eowyn não vai afectar estado do tempo na Madeira

'Eowyn' foi o nome atribuído pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido (MET Office) a uma depressão que está a atravessar as ilhas Britânicas, motivando vários avisos vermelhos, deslocando-se para Nordeste, em direcção a Portugal, atingindo o território nacional amanhã e depois. Já há alguns distritos do continente sob aviso amarelo, esta sexta-feira.

Numa nota remetida esta noite à imprensa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta de que esta depressão não vai afectar o estado do tempo no arquipélago da Madeira.