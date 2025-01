Depressão 'Garoe' vai continuar a trazer precipitação até quarta-feira

'Garoe', nome dado à depressão que está a afectar o arquipélago da Madeira, vai continuar a trazer precipitação, que poderá ser por vezes forte até quarta-feira, dia 22 de Janeiro, avança o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA9.

"Prevê-se ainda vento de sudoeste por vezes forte, com rajadas que poderão atingir 110 km/h nas terras altas da ilha da Madeira até à tarde de dia 21. Salienta-se igualmente o aumento gradual da agitação marítima, com ondas do quadrante oeste que poderão atingir 6 metros de altura significativa, e os 11 metros de altura máxima no dia 21. Por este motivo foram já emitidos avisos precipitação, rajada e agitação marítima", refere o IPMA em nota enviada.