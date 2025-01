Depressão GAROE vem com força e em duas vagas a partir de segunda-feira

GAROE, o nome atribuído pelo IPMA, no caso pela Delegação Regional dos Açores, "a uma depressão que deverá estar centrada em 44°N 32°W às 12:00UTC do dia 19 de Janeiro", sendo que "esta depressão tem um sistema frontal associado, que deverá começar a afectar o estado do tempo no arquipélago da Madeira no dia 20 de Janeiro", ou seja na segunda-feira, informa a autoridade meteorológica. Dado o seu formato, virá em duas 'vagas'.

Aviso laranja para agitação marítima elevado para ondas até 10 metros Além disso, o IPMA colocou mais um período de chuva forte (amarelo) para terça-feira e vento com rajas de 90 a 100 km/hora

Assim, tal como já noticiamos, "prevê-se a ocorrência de precipitação por vezes forte nos dias 20 e 21" e "prevê-se ainda vento de sudoeste que irá aumentar gradualmente de intensidade com rajadas que poderão atingir 100 km/h nas terras altas da ilha da Madeira no dia 21", refere.

O IPMA salienta igualmente "o aumento gradual da agitação marítima, com ondas de noroeste que poderão atingir 6 metros de altura significativa na costa norte e ondas de sudoeste até 4,5 metros na parte oeste da costa sul da ilha da Madeira no dia 22".

Relembra o Instituto Português do mar e da Atmosfera que, "por este motivo foram já emitidos avisos para precipitação, rajada e agitação marítima, e recomenda-se o acompanhamento desta situação meteorológica e a atualização das previsões e avisos", salientando que este comunicado será atualizado amanhã até às 19h00.