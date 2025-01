Mostra da Poncha e do Mel destaca produção de qualidade na Serra de Água

A Mostra da Poncha e do Mel volta a colocar, este fim-de-semana, a freguesia da Serra de Água no mapa das festividades regionais. O evento arrancou hoje e prolonga-se até domingo com muita animação e muita poncha.

Na sessão de abertura, que contou com a presença de entidades oficiais, o autarca da Ribeira Brava destacou o evento importante que se realiza no primeiro mês do ano. “Faz parte das festas do concelho e já atingiu notoriedade regional, pelo que se prevê muita gente ao longo do fim-de-semana na Ribeira Brava”, referiu Ricardo Nascimento.

Agradeceu à Casa do Povo a dinamização deste evento que vai na IX edição e recordou que o certame promove não só a poncha, mas também a produção de citrinos e de mel. “O limão e a laranja são frutos cultivados na Serra de Água e são escoados através desta bebida tradicional”, destacou.

Quanto ao mel que se produz na freguesia, “é de excelência”. Nesta matéria, relembrou que os apicultores continuam à espera das ajudas do Governo Regional depois dos incêndios de agosto passado. “O Governo Regional entregou alimentação para as abelhas logo após os incêndios, porque com tudo queimado faltava alimentação para os insetos. Muitos deles perderam colmeias inteiras e esses dados foram levantados pela Secretaria Regional da Agricultura e pela Direção Regional da Agricultura, para ver a possibilidade de futuros apoios e, pelo que sei, continuam a aguardar por estas ajudas”, frisou o autarca.

A Câmara Municipal ajudou a repor algumas canalizações de rega na Serra de Água. “Estamos a terminar um concurso público, que ficou deserto no primeiro lançamento, para a aquisição de tubagens e resolvermos assim o problema dos sistemas de rega para que as pessoas possam manter a sua agricultura”, salientou Nascimento.

A Mostra da Poncha e do Mel conta com um programa diversificado para agradar ao maior número de público. É organizada pela Casa do Povo e conta com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

O certame mantém o cariz popular e é uma oportunidade para degustar a variedade de ponchas que torna esta bebida especial na freguesia da Serra de Água.