Ano novo... vida nova?

Acho que é mesmo uma dúvida metódica! Há vários anos que o ANO NOVO, não é uma vida nova, no real sentido da expressão, ... uma vida com mudanças, adaptações, novidades, para melhorar o estado das coisas, para alterar os defeitos e os erros do nosso “habitat” ou do nosso “modus vivendi”. Basta reparar na degradação da nossa União Europeia, que ainda não sabe o que fazer, com uma guerra descarada no “jardim dum vizinho” agora com um português no seu governo, que foi PM durante oito anos a subir e a descer do elevador dum prédio de dezessete andares - o número exacto dos seus ministros - sem nada fazer em nenhum dos andares.

E eis-nos chegados ao quarto de século no século XXI, com muitos impasses, muitos desiquilíbrios e problemas diversos, sentidos dentro das nossas casas, problemas de todo o mundo e problemas na nossa região, muitos destes, provocados pelo sufoco a que estamos sujeitos pelas políticas do rectângulo, que anda, por exemplo, há mais de 10 anos para resolver os problemas do aeroporto da nossa ilha. E já agora os mesmos que estão há 30 ou mais anos para definir o local do novo aeroporto da capital! Está visto que aeroportos não é nada connosco! E como “curtimos” oito anos de estagnação em Belém, as repercussões estabelecem-se em todos os sectores, ... saúde, educação, habitação, justiça, serviços administrativos, afinal em todo o funcionalismo público. Ainda mais grave, a inoperância de serviços, provocada por uma passividade instalada. Os nossos quadros jovens, saem para o estrangeiro e ficam por cá os restantes a “aguentar o barco” e o resultado é o nosso suporte através da emigração, ... boa ou má ...é aquilo que temos, normalmente com pouca habilitação e com pouco apoio na sua integração...chegando ao nosso país com duas mãos à frente e uma atrás ... a detrás é a mão do gajo que o está a explorar. E para ajudar o baile, temos o novo “Teatro Nacional D. Maria - II” a funcionar junto à Calçada da Estrela, donde são transmitidas “peças de teatro” diárias e muito variadas. Uma delas que já dura há um mês, relativa ao cenário da “Operação Benformoso” no Martim Moniz, com comentários particularmente impróprios e desajustados de pessoas com grande responsabilidade, entre os políticos da oposição!

As pessoas vivem exclusivamente para discutir os seus infinitos direitos, passando ao lado dos seus expressos deveres! Conheço indivíduos, que acham por bem não fazer vacinas, porque simplesmente não acreditam nelas mas provavelmente acreditam no Pai Natal! Mas se por azar adoecerem por falta duma vacina, querem ser “bajulados” nos serviços de urgência, porque afinal acreditam neles! Outro exemplo são os fumadores, inveterados, que, antigamente, quando tinham um enfarte do miocárdio, iam ao hospital e a maioria das vezes, acabavam por morrer, porque tecnicamente não conseguiam ser salvos. Hoje em dia, com os avanços da Medicina, os mesmos fumadores, quando têm um “break”, vão ao serviço de urgência, são tratados na Cardiologia, fazem um cateterismo, mais stents, mais fisioterapia e ficam “como novos”. Três meses depois já estão a fumar outra vez! No entretanto gastaram uma ou mais dezenas de milhares de euros ao país! Mais uma vez os direitos e os deveres em jogo! Países bem mais ricos do que nós, excluem este tipo de pacientes dos serviços públicos, impedindo-os dos benefícios nos tratamentos necessitados! Os incumpridores têm de assumir as responsabilidades dos seus actos irresponsáveis. E mesmo a propósito, na Austrália e na Nova Zelândia, há intenções em proibir o consumo de tabaco ao que percebi, os fumadores passam a ter de fumar em casa! Pode ser que chegue o nosso dia!

Outro assunto importante para o NOVO ANO, são os telemóveis que, durante a noite, não devem estar no quarto de dormir, no caso dos adultos e que são objectos tecnológicos, explorados até ao êxtase para não dizer até ao orgas pelos jovens, e cada vez mais por crianças, muitas vezes com auscultadores. Além de estragar a cabeça, também estraga os tímpanos, neste caso definitivamente. Este exagero, faz com que se gaste muito tempo em contacto com estes objectos, e como o dia só tem 24 horas, faltam horas para tanta coisa importante, muito importante na formação geral das pessoas jovens. E ainda se põe em discussão os telemóveis nas escolas? Só contaram p´ra você... como diz o carioca!!!

O consumo do tabaco e similares provoca o cancro em vários órgãos! O consumo na utilização dos telemóveis provoca concerteza doenças na “torre de comando”! E ainda mais, os cancros muitos deles, têm cura, já as doenças da cabeça, umas não têm cura e outras não se sabe!

O mundo anda à roda uma vez por dia, para poder dar a todos, uma oportunidade em aprender qualquer coisa nova e importante ... todos os dias!