Vai faltar água na freguesia de Machico

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que, no âmbito dos trabalhos de manutenção das infraestruturas do sistema de abastecimento de água do concelho de Machico, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável, entre as 23 horas do dia 21 de Janeiro e as 2 horas do dia 22 de Janeiro, na freguesia de Machico, nas seguintes zonas: Banda de Além, Graça, Misericórdia, Paraíso, Poço Gil e Cidade de Machico.

A ARM garante que "empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados".