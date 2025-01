Caminho dos Saltos com trânsito interrompido e estacionamento proibido

A circulação rodoviária estará interrompida e os estacionamentos proibidos no Caminho dos Saltos, no Funchal, durante seis dias da próxima semana devido a obras levadas a cabo pela Câmara Municipal.

A autarquia já informou que, "no âmbito das obras de reparação da rede de esgotos entre os números 93 e 97 do Caminho dos Saltos, será necessário proibir o estacionamento e interromper a circulação rodoviária no segmento compreendido entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e o número 97 de polícia", frisa a nota enviada às redacções.

"Esta intervenção decorrerá entre os dias 27 de Janeiro (segunda-feira) e 1 de Fevereiro de 2025 (sábado)", sendo que "a CMF assegura transporte de passageiros no troço interrompido".

Alterações nos transportes públicos:

Carreira com destino à Levada da Corujeira (subida): Itinerário normal até ao entroncamento da Estrada Comandante Camacho de Freitas com o Caminho dos Saltos, prosseguindo em direção à Rotunda da Fundoa, onde será realizado o fim/início de viagem, com retorno pelo mesmo percurso.

Carreira com destino ao Caminho dos Marcos (subida): Itinerário normal até ao cruzamento da Estrada Comandante Camacho de Freitas com a Estrada dos Marmeleiros, prosseguindo em direção à Estrada da Corujeira, Caminho dos Marcos, Caminho dos Tornos e Levada da Corujeira, onde será realizado o fim/início de viagem, com retorno pelo mesmo percurso.

Transporte no troço interrompido: O transporte de passageiros será assegurado por uma carrinha da Câmara Municipal do Funchal, que estará disponível nos seguintes horários: 07h00 às 09h30 e 17h30 às 19h00. Este serviço realizará o percurso de ligação entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas (a norte da intervenção) e o término junto ao Caminho dos Tornos/Caminho dos Saltos.

"Desde já, a CMF agradece a sua compreensão e solicitamos a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando à colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", acrescenta. Para mais informações consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.