“Se não tiver força para formar um governo alternativo [o JPP] vai ter que ser adulto”

O JPP não se compromete com coligações mas admite entendimentos pontuais em nome da estabilidade governativa.

Confrontado com a disponibilidade do PS fazer coligações com todas as forças políticas à excepção do PSD e do Chega, Élvio Sousa, o secretário-geral do JPP, reafirma que para o seu Partido “não há linhas vermelhas”.

“Há uma coisa que eu tenho que dizer às pessoas, temos que ser verdadeiros, dizer que até às eleições nós não vamos sentar com ninguém. O que é que aconteceu com o PS, aquele breve entendimento, não foi uma coligação, nós não tivemos tempo de falar com os partidos nas calmas, por isso o próprio Representante da República já se comprometer a aguardar 3, 4 dias porque nós precisamos de tempo para falar com os partidos”, começou por assinalar.

O líder do JPP sublinha que “não podemos andar de 6 em 6 meses às eleições, e o JPP tem que dizer a verdade às pessoas que se não tiver força para formar um governo alternativo vai ter que ser adulto. Nós temos que dizer às pessoas que vamos ter que entender, vamos ter que entender, seja eventualmente com o cenário que vier, não gosto de fazer a futurologia, mas o paradigma tem que mudar. E eu falei à Comissão Política que nós temos de ter estabilidade para os próximos anos, não podemos andar de 6 em 6 meses às eleições”.

Qualquer decisão sobre o caminho a seguir pelo JPP será tomada em função dos resultados das próximas eleições Regionais.

“No domingo à noite (23 de Março) vamos ver qual é o resultado eleitoral, se a situação se se manter, eu tenho de dizer aos madeirenses que nós temos de ter estabilidade. Não vamos agora criar instabilidade e vamos andar novamente em cenário de eleições, nós temos de pensar no futuro, temos de pensar no superior interesse da região e aí não comprometer-se com coligações, mas comprometer-se com entendimentos pontuais”, esclarece.