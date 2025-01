JPP afirma que que contas da GESBA são "poeira para os olhos"

Élvio Sousa afirmou, hoje, que as contas apresentadas pela GESBA sobre o valor que diz pagar aos produtores pela banana são "poeira para os olhos". Os números são hoje divulgados na edição impressa do DIÁRIO.

Banana paga aos produtores aumentou 188% em 16 anos Valor atribuído pela empresa que gere os centros de processamento na Madeira ultrapassou os 25 milhões de euros em 2024. Concorrência, sustentabilidade e inovação são desafios que o sector enfrenta. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 21 de Janeiro.

O líder do JPP aponta que a empresa pública que gere o sector da banana "em regime de monopólio", a GESBA, construiu “uma contabilidade conveniente, à medida dos seus interesses e atentatórias da dignidade dos produtores, pois afirma que paga agora mais pela banana do que era pago no passado, o que constitui uma absoluta mentira.

O partido indica que a verdade dos números “é irrebatível” e “muito diferente da encomenda” que a GESBA desta terça-feira. Élvio Sousa sustenta as suas afirmações com recurso a facturas comparativas de 2006, emitidas pela então Cooperativa Agrícola dos Produtores de Frutas da Madeira, e as lançadas pela GESBA já este ano. “Fica demonstrado que os valores pagos presentemente aos bananicultores, nalguns casos, apresentam uma desvalorização a superar os 150%”, indica.

De acordo com a documentação na posse do JPP, o valor pago aos bananicultores em 2006 foi de 0,60€ Kg para a banana de categoria “Extra”. Em 2025, a GESBA pagou pela mesma categoria de banana 0,64€ Kg. Considerando necessário corrigir o valor da inflação do período entre 2006-2024, conclui-se que a GESBA paga atualmente aos bananicultores um valor inferior ao que era pago pela Cooperativa em 2006. Élvio Sousa

O deputado explica que, para apurar o valor que a GESBA deveria estar a pagar, é preciso recorrer ao Instituto Nacional de Estatística e ajustar a inflação a um preço de 0,60€ em 2006, o que resultaria, em 2025, em aproximadamente 0,82€. "Este cálculo considera a inflação média anual em Portugal até 2024, com um fator de atualização de 1,36. Tendo em conta os 0,64€ pagos no presente, significa que há uma desvalorização de 28% na banana de categoria “Extra”. Em resumo, os bananicultores estão a perder 0,18€ Kg", considera.

"Já na banana de Categoria I, os agricultores perdem 0,44€ e na Categoria II 0,26€, portanto, perdas de 168% e 173%, respetivamente, entre o efetivamente pago em 2025 e o valor de 2006, ajustado à inflação para os dias de hoje", acrescenta.