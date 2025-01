"Madeira tem custos de insularidade a que é preciso atender", alerta presidente da ALM

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defendeu, esta tarde, o alargamento do subsídio de insularidade ao sector privado e aos pensionistas, por oposição àquilo que acontece em que a verba é apenas atribuída aos funcionários que exercem funções na administração pública. "A Madeira tem custos de insularidade a que é preciso atender", assumiu José Manuel Rodrigues, numa das últimas intervenções no cargo de presidente do Parlamento, que vai ser dissolvido em breve.

Na ocasião, abordou a importância de manter os relacionamentos institucionais entre os governos da República e da Madeira e os seus eleitos, e, directamente a esta comissão, falou sobre a Lei de Bases da Segurança Social e a majoração das prestações sociais nas regiões autónomas. "Mas há uma panóplia de prestações sociais que não tem", observou, pedindo para que estas questões mereçam a devida atenção.

Eurico Brilhante Dias, porta-voz da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República, destacou o trabalho das autonomias, bem visível no período da manhã nos concelhos da Ponta do Sol e da Ribeira Brava.

Sobre os reptos lançados pelo presidente da ALM, o deputado disse que não vão tomar posições políticas, mas que é importante que todos os grupos parlamentares presentes, cinco, possam "depois trabalhar sobre os temas que consideram importantes".

É importante "reconhecer o mérito da Autonomia e da Democracia", apontou Eurico Brilhante Dias. A Comissão prossegue com mais encontros na tarde desta segunda-feira.