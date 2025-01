Filipe Sousa recebeu autarcas de Cabo Verde para o Santo Amaro

No âmbito das celebrações das Festas de Santo Amaro 2025, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, recebeu a visita de Carlos Silva, presidente do Município de Santa Cruz, e Ângelo Vaz, presidente do Município de São Salvador do Mundo, ambos da ilha de Santiago, em Cabo Verde.

De acordo com nota da autarquia madeirense, "esta visita teve como principal objectivo o de estreitar os laços de amizade e de cooperação que unem os três municípios", citando Filipe Sousa, porque "Cabo-Verde é um povo amigo, um povo irmão, e Santa Cruz (Madeira) encontra-se ligada com Santa Cruz (Cabo Verde) através dum acordo de geminação, que promove a amizade, o convívio e a cooperação nas mais diversas áreas, como o Turismo, Educação, a Cultura e a Protecção Civil e Bombeiros", salienta.

Já "com o Município de São Salvador do Mundo, pretendemos no futuro reforçar esta amizade com a assinatura de um protocolo de geminação em áreas a definir entre as partes", frisou o autarca madeirense.

De referir que estes dois autarcas cabo-verdianos "participarão, também, no próximo sábado, dia 18, nas cerimónias de comemoração do 93.° aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz", informa a autarquia.