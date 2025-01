Violinista Filipe Fernandes deu espectáculo em mais um produto de classe

Uma sala completamente esgotada ouviu, esta noite, uma inspirada e exigente 'Fantasia Escocesa' de Max Bruch, pelas mãos do violinista madeirense Filipe Fernandes, com direção musical de Jan Wierzba e acompanhamento da Orquestra Clássica da Madeira.

A OCM apresentou-se com este jovem solista e o maestro, com um programa dedicado a obras de Luiz de Freitas Branco, Max Bruch e Beethoven, saliente-se. "Hoje tivemos o prazer de ouvir do melhor de uma linhagem de jovens músicos formados inicialmente na Madeira e que muito nos honram com a sua dedicação e investimento numa carreira", refere ao DIÁRIO o director artístico da OCM, Norberto Gomes, que acrescenta: "Há, naturalmente, muita dedicação pessoal, mas este resultado é fruto de um investimento público no ensino artístico de há décadas. Hoje a nossa região é um exemplo de uma política pública nesta área que tem feito toda a diferença. Resultado de uma Autonomia na Educação, com um forte pendor no ensino das artes, estes jovens, já músicos adultos, são a garantia de um futuro de qualidade nesta área".

Filipe Fernandes, realça o também violinista e dirigente da OCM, "interpretou uma extraordinária obra do repertório solista para violino de Max Bruch, a 'Fantasia Escocesa'. Foi uma interpretação inspirada, clara, precisa, melodiosa e romântica, com uma abordagem muito profunda, fazendo sobressair todas as geniais e líricas linhas melódicas, exibindo um natural domínio pleno e técnica clara no seu violino. Filipe honrou-nos com a sua interpretação", elogiou.

E continua: "O seu violino, construído no início do século XIX, por Georges Chanot, soou de forma brilhante, proporcionando ao público momentos únicos de riqueza e diversidade sonora elevada, só possível com artistas de dedicação plena e de corpo inteiro."

Salienta Norberto Gomes que o público que esgotou a capacidade do salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, ficou rendido "ao momento único de beleza e intensidade musical", tendo recebido ovação de pé e "sendo brindado com o Adagio da 1ª Sonata para violino solo de Bach, onde novamente Filipe Fernandes foi sublime na interpretação", revela.

Além deste momento, na quinta-feira, Filipe Fernandes tinha ministrado uma Masterclass no Conservatório-Escola das Artes da Madeira para "os jovens alunos dos vários níveis de ensino desta instituição, onde este foi aluno tanto no antigo Gabinete Coordenador de Expressões Artísticas como também no Curso Profissional de Instrumentista, revelando já um consistente saber especializado e uma interessante abordagem pedagógica", salienta Norberto Gomes.

Quanto ao maestro Jan Wierzba, que já tinha colaborado com a Orquestra, "mostrou maturidade na abordagem e coerentes conceitos musicais e estruturais nas obras apresentadas".

O director artístico acredita que "estas manifestações culturais representam, na nossa atividade, o propósito da existência da Orquestra, onde a interpretação e a partilha do conhecimento permitem que a cultura se expanda de forma generosa e infinita", conclui.