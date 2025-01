Festa de Santo Amaro comemorada em Perth na Austrália

Hoje foi festejada a festa de Santo Amaro pela comunidade portuguesa, sendo maioritariamente de origem madeirense, na cidade de de Fremantle, (Perth) situada no ocidente da Austrália.

As celebrações começaram pelas 11 horas com uma cerimónia religiosa de missa cantada em português na igreja Holy Cross. No exterior, a igreja local estava enfeitada com verdes e flores e também embandeirada com as bandeiras típicas dos arraiais madeirenses e com uma placa alusiva ao Santo Amaro, vivendo assim a tradição com todas as características que se vive na Madeira.

A responsável pela organização da festa, Fátima Albuquerque, natural da freguesia do Paul do Mar, disse ao DIÁRIO que fundou esta festa há 24 anos.

“Estou na Austrália há 30 anos e vivemos intensamente a festa do senhor Santo Amaro. A festa já foi maior, mas com o envelhecimento da comunidade tem vindo a diminuir e após a pandemia deixamos de fazer a procissão no exterior devidos às regras implementadas e as exigências das autoridades locais". Organizadora

A responsável adiantou ainda que este ano tiveram cinco festeiros nesta festa, foi o ano que tivemos menos. Notamos a diminuição na participação nesta festa.

A emigrante, natural do Paul do Mar, lembra que quando começou esta festa faziam barracas de comes e bebes, uma para espetada, uma para malassadas e tremoços, outra com bolo de caco e na festa era lançado o fogo de artificio. Mas agora não lançamos fogo devido aos incêndios e o governo não permite.

Após a missa a festa continuou no “WA Português Clube de Fremantle” onde houve almoço convívio para toda a comunidade que contou com animação do artista Ricardo Madeira, um emigrante madeirense natural de Câmara de Lobos que anima as festas portuguesas naquele país.

Foram muitos os emigrantes que participaram no almoço e depois no final da tarde na espetada sendo a grande maioria naturais das freguesias do Paul do Mar, Madalena do Mar, Calheta, Santa Cruz, Machico e também alguns continentais.

A festa contou com a presença do Cônsul Honorário de Portugal em Perth, o madeirense John da Silva, da Conselheira das Comunidades Portuguesas, Sara Fernandes e da Conselheira das Comunidades Madeirenses, Belinda Cipriano e do presidente do WA Português Clube, João dos Santos.