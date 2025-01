Márcio Amaro apresentou novo álbum nas Festas de Santo Amaro em Santa Cruz

'Meu Lado R'. Assim se chama o novo álbum do cantor madeirense Márcio Amaro, apresentado ontem, sexta-feira, na abertura das Festas de Santo Amaro, em Santa Cruz.

O artistas subiu a palco acompanhado da sua banda para apresentar o seu mais recente trabalho discográfico de música ligeira, num pop romântico. No total são 12 temas escritos pelo próprio que contam um pouco da sua história de vida.

Em entrevista ao DIÁRIO já tinha admitido que pretende "despertar corações, contando histórias por mim vividas, outras que sonhei ou simplesmente as criei, imaginando que em algum lugar, alguém as viveu ou ainda as vive!".