Enchente na festa da Dia da Madeira em Sydney

Esta tarde em Sydney (esta manhã na Madeira) começaram as comemorações do Dia da Madeira na Austrália com uma grande enchente de emigrantes nas instalações do Portugal Madeira Clube, em Sydney.

As comemorações começaram com desfile pelas ruas adjacentes às instalações do Portugal Madeira Clube onde participam o grupo Regional do Madeira Clube com alguns elementos etnográficos como um carrinho de cestos. As entidades participam neste desfile: a destacar o Embaixador de Portugal na Austrália, António Moniz, a Cônsul Geral de Portugal em Sydney, Teresa Alvarenga e a coordenadora do ensino da língua portuguesa do Instituto de Camões, Susana Teixeira-Pinto.

Depois, as celebrações continuaram com a entoação dos hinos da Austrália, de Portugal e da Madeira, os discursos das entidades e com actuação do Grupo Regional do Madeira do Clube.

O novo presidente do Portugal Madeira Clube, José Góis, agradeceu o apoio dos novos elementos da direcção, dos sócios e dos voluntários que permitiram fazer esta grande festa dedicada ao Dia da Madeira. O responsável pela instituição e conselheiro das comunidades madeirenses na Austrália quis também agradecer o apoio do Governo Regional da Madeira com a deslocação do artista madeirense Márcio Amaro.

A festa está muita animada e os emigrantes estão à espera que o artista madeirense convidado para estas comemorações suba o palco principal da festa.

No exterior das instalações do clube foi montado um espaço enfeitado com bandeiras típicas dos arraiais madeirense onde os visitantes podem comer espetada, carne vinha d’ alhos, bacalhau, bolo do caco, entre outras iguarias típicas da Madeira.