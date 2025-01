Alunos cantaram o Santo Amaro nas instituições no Porto Santo

Os alunos mais novos de várias escolas do Porto Santo cantaram, esta quarta-feira, em várias instituições locais, no âmbito do Santo Amaro.

A Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e o Gabinete da Administração Pública do Porto Santo, abriram as suas portas para que as crianças, cantassem várias melodias alusivas ao Santo Amaro.

As instituições proporcionaram lanches para que as crianças ficassem contentes e tivessem a oportunidade de saborear vários bolos e outras aguarias neste dia que também é conhecido pelo 'Varrer dos Armários',