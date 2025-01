2025, o que nos espera

Trump, o egocêntrico, acaba de tomar posse como 47º presidente EUA “Good save the World. Não quero apresentar um cenário apocalíptico para 2025 mas o mundo não voltará a ser o mesmo e terá que preparar-se. Comecemos por um dos países mais influentes do mundo e que agora tem um presidente condenado pelo tribunal por 34 crimes mas não vai cumprir pena de prisão. Vai pagar 5 milhões de dólares por envolvimento num escândalo sexual com uma atriz de pornografia e ainda tem outro processo a decorrer por incentivo à invasão do Capitólio. Como é que um criminoso destes ainda pode concorrer a eleições num país que se afirma paladino da justiça e da democracia, só mesmo nos “states. Agora compreende-se porquê tanto empenho em ser novamente eleito, fugir à prisão. Ainda se rodeou de um bando... desculpem, de um grupo de excêntricos multimilionários como Elon Musk, que financiou a campanha de Trump com 200 milhões, e como o dinheiro é todo poderoso ainda se dá ao luxo de criticar dois democratas, Keir Starmer, 1º Ministro inglês e Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. É este perigoso extremista da direita radical que foi escolhido para chefe da eficiência governamental junto com outro empresário, Vivek Ramaswamy. Se tivermos em linha de conta que este senhor, detentor das empresas Space X , Tesla e outras, tem contratos bilionários com o Governo, facilmente se advinha promiscuidade entre Governo e privados.

A plataforma X de Alon Musk, desativada por Biden, mas Trump prepara-se para reativá-la, será paga de favores? Tom Homan será responsável pelas fronteiras e já pertenceu ao anterior governo de Trump, o tal que teve a brilhante ideia de separar os filhos das famílias que imigravam ilegalmente para os EUA. Outra nomeação será Marco Rubio para Secretário de Estado para dar cumprimento às promessas de Trump para a maior deportação em massa de imigrantes ilegais. Robert F. Kennedy Jr será Secretário da saúde, sobrinho do ex-presidente John F Kennedy, assassinado em Dallas na década de 1960. Segue-se Matt Gaetz para procurador-geral, um extremista do partido republicano e ainda, para Secretário da Defesa, Pete Hegseth, um homem que já serviu em Guantánamo e no Iraque, um homem que conhece bem os horrores da guerra sem tréguas e não terá pejo em “carregar no botão”. Outros, não menos perigosos, compõem o elenco que vai “governar o Mundo. Um elenco de luxo que nunca conheceu a pobreza prepara-se para governar para americanos pobres e ajudar países pobres? Será que vamos ter nos EUA uma ditadura igual à de Maduro na Venezuela? Para aquilatar da sanidade mental dos dois presidentes mais influentes no mundo tomemos como exemplo o desafio de Putin a Trump, para o planeta ver qual dos dois países têm o míssil mais rápido e letal do século XXI. Isto é mentalidade de garotos que gostam de brincar à guerra. Putin invadiu e quer tomar a Ucrânia, Trump quer comprar a Gronelândia, anexar o Canadá e recuperar o Canal do Panamá. A Europa que se cuide porque os efeitos colaterais não tardarão, a nível económico e bélico. Defendo acerrimamente o desarmamento, porém, face ao rumo que o Mundo segue, a Europa terá que apostar na defesa e se preparar para a guerra com forças armadas conjuntas, pois não vejo outra forma de dissuadir os senhores da guerra. O Mundo começa a resvalar perigosamente para o abismo e não pode ficar refém de dois perigosos governantes excêntricos. Acredito que esta aproximação entre Trump, Putin e Musk vai acabar mal, pois as leis da física não enganam quando dizem que: cargas do mesmo nome repelem-se.

Assuntos que o Mundo terá que pagar para ver: guerra na Ucrânia que o megalómano Trump prometeu acabar de um dia para o outro. Certamente que não será bom para a Ucrânia uma vez que Putin já manifestou interesse em que seja Trump a mediar o conflito. Rússia e EUA, inimigos figadais de longa data como poderão tornar-se amigos de confiança? Isto não augura nada de bom para a humanidade. E ainda! Como reagirá a nova administração americana para o Médio Oriente?

Muito mais previsões haveria para 2025 mas falta-me espaço, todavia termino com uma previsão muito séria. Com esta nova vaga de governantes mundiais é fundamental não se deixar dominar pela I A (inteligência artificial) A Europa tem de começar desde já, e muito a sério, a criar legislação que controle o que desconhecem. O ser humano é já um animal racional perigoso, imaginem se uma máquina com capacidade de decidir por si própria sobre a inteligência humana ou programada por algum governante maléfico. IA, já basta a de Trump e Putin coadjuvada pelo dinheiro de Alon Mask e outros que tais que o poder político já não consegue controlar.