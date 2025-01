Madeira no 72.º Campeonato do Mundo de Ornitologia

A Região Autónoma da Madeira estará representada no 72º Campeonato do Mundo de Ornitologia através da participação da Associação Ornitológica da Madeira.

A competição, organizado pela Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, decorre esta semana em Santa Maria da Feira.

A expectativa da Associação Ornitológica da Madeira é de que este seja "um dos melhores Mundiais de sempre", uma vez que que "convenceu 2.700 expositores de mais de 40 países".

Presentes estarão 13 criadores madeirenses, nomeadamente Alexandre Camacho, Aldónio Nóbrega, António Teixeira, Daniel Bruno Sousa, Carlos Renato Santos, Francisco Andrade, José Baptista, João Fernandes, João Paulo Teixeira, Pedro Garanito, Renato Carvalho, Ricardo Teixeira e Tiago Abreu.

A representação da AOM faz-se pela primeira vez com dois membros na Comissão de Organização do evento, um Convoyeur e ainda um Stand no recinto do evento.

A Ordem Mundial de Juízes lidera os trabalhos com um grupo de 80 Juízes de insígnia Mundial, que terão a árdua tarefa de classificar as quase 22 mil aves a concurso.