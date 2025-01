José Manuel Rodrigues afasta tabu e confirma que será cabeça-de-lista

Depois de semanas de rumores e especulações nos bastidores da política madeirense, José Manuel Rodrigues, líder do CDS na Madeira, dissipou todas as dúvidas esta noite: será o cabeça-de-lista do partido nas eleições regionais marcadas para 23 de Março. O anúncio foi feito sem hesitações, deixando claro que o CDS entra na corrida eleitoral com listas próprias e uma estratégia definida para o futuro da Região.

"Naturalmente, perante as circunstâncias políticas, será o presidente do partido, neste caso eu, que encabeçarei a lista às eleições regionais", declarou encerrando uma reunião da Comissão Política marcada por expectativas terminando com um rol de especulações de que poderia ser outra figura a suceder o líder, nomeadamente Ricardo Vieira, mas isso foi descartado esta noite.

A declaração, feita após a leitura do comunicado oficial, trouxe consigo a promessa de um CDS confiante. Rodrigues revelou que o partido já está em fase avançada de preparação, tendo iniciado a constituição das listas de candidatos. "No dia em que o senhor Presidente da República marca as eleições, o CDS começa a trabalhar aprovando que vai com listas próprias, traçando o perfil de quem deve ser os seus candidatos, os critérios da constituição da lista, bem como a estratégia política pós-eleições” ", afirmou, demonstrando determinação.

Nas eleições legislativas regionais da Madeira, realizadas a 26 de Maio de 2024, o CDS-PP apresentou a seguinte lista de candidatos:

Candidatos nas Regionais de 2024

José Manuel de Sousa Rodrigues Sara Rubina Ferreira Madalena Luís Rosa Élia Gouveia Paulo Rodrigues Pedro Pereira Maria Leontina da Fonseca Amílcar Figueira Marco Pires Rafael João de Sousa

Os centristas elegeram os dois primeiros candidatos, no entanto, posteriormente, José Manuel Rodrigues foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. A eleição ocorreu em 6 de Junho de 2024 e foi marcada por três rondas de votação, uma situação inédita desde 1976.

Na primeira votação, José Manuel Rodrigues, indicado pelo PSD em acordo parlamentar com o CDS-PP, obteve 20 votos, enquanto a candidata do PS, Sancha de Campanella, recebeu 22 votos. Na segunda ronda, Rodrigues alcançou 23 votos, mantendo-se Campanella com 22. Foi apenas na terceira votação que José Manuel Rodrigues assegurou a maioria absoluta necessária, com 24 votos a favor, contra 22 de Campanella e um voto em branco.

De resto, apesar de uma reunião bem composta, notaram-se as ausências de Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana, eleito pelas listas do CDS, ausências também da concelhia da Calheta, em particular dos presidentes das Juntas do Paul do Mar e da Fajã da Ovelha, e o histórico e ex-deputado, António Lopes da Fonseca.