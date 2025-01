“Confiante que a equipa vai ter um bom comportamento”

O Marítimo regressa ao seu estádio no que constitui também um regresso de Ivo Vieira a um local em que conhece bem, na recepção dos verde-rubros ao Paços de Ferreira, em jogo da 19ª jornada da IILiga.

Para o treinador maritimista, este seu regresso aos Barreiros “é motivo de muita satisfação”, mas o importante para ele é mesmo o jogo com os castores. “O Paços de Ferreira, muito provavelmente, e tal como nós, encontra-se numa fase que não corresponde aquilo que eram as suas expectativas iniciais, mas encaro com optimismo este jogo, face ao que foi o nosso trabalho neste micro ciclo”, reagiu assim o treinador madeirense.

Contudo, Ivo Vieira alerta para as dificuldades que vai a sua equipa encontrar. “Sabemos que será um jogo difícil, mas os jogadores deram um sinal positivo no que concerne ao seu compromisso para com a equipa, relativamente ao que pretendo em termos de competitividade e rendimento no jogo. Estou convicto e confiante que todos irão ter um comportamento adequado àquilo que necessitamos, perante a massa adepta que poderá fazer a diferença no apoio à equipa, o que não tem faltado ao Marítimo, pelo que temos que aproveitar esse apoio para a equipa crescer em termos de resultados”, sustenta.

O Marítimo, no seu estádio, apenas venceu por uma vez esta temporada. Um factor que Ivo Vieira não valoriza. “Estou focado desde que cá cheguei no meu trabalho. O que foi feito antes se vencia ou não, não é relevante para mim e para os jogadores, com a percepção que só para a frente se podem mudar as coisas, com uma nova liderança”, responde assim à questão.

De qualquer modo, o treinador verde-rubro entende que em casa há que mudar. “Acredito que amanhã vai acontecer de forma natural. Estou confiante e bastante optimista, os jogadores também deram sinais nesse sentido”, diz.

Reportando-se ainda ao jogo de Tondela, Ivo Vieira reconhece melhorias no jogo da equipa, mas considera que ainda faltam mais coisas. “Há que imprimir um estímulo diferente à equipa, que defendo como treinador, com todo o respeito para com os meus colegas. Em Tondela tivemos mais cantos que o adversário, pelo que chegamos ao último terço, mas faltou-nos ainda o que gosto, ou seja, visar muito mais a baliza do adversário, com mais cruzamentos e mais remates, e os jogadores têm já indicações nesse sentido, de molde a sermos uma equipa com os olhos na baliza contrária”, desenvolve a ideia.

Sobre o Paços de Ferreira, Ivo Vieira alerta para o facto de também ter mudado de treinador [entrada de Carlos Fangueiro para o lugar de Ricardo Silva], o que é sempre uma alavanca de motivação, agora trata-se de uma equipa com maturidade e jogadores experientes, que está num patamar onde está pouco habituado, tal como o Marítimo, que pela sua grandeza e pela sua história, deveria estar onde sempre esteve”, sublinha

Espera ainda mais um reforço

Ivo Vieira admite que ainda possa entrar mais algum jogador para o ataque. “Procuramos um elemento que nos possa conferir outra capacidade de finalização, tornando a equipa mais intensa e mais agressiva. Até ao final do mês isso pode acontecer, como ainda pode sair mais algum jogador, pois o mercado é dinâmico, tratando-se de um processo natural”, conclui.

O Marítimo defronta amanhã, no seu estádio, o Paços de Ferreira, pelas 15h30, em jogo da 19ª jornada da II Liga.