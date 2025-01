Cafôfo garante "estabilidade e compromisso para mudar" a Madeira

Paulo Cafôfo entregou, esta tarde, a sua recandidatura à liderança do PS-Madeira ao presidente da Comissão Organizadora do XXII Congresso Regional do Partido, Sérgio Abreu.

Com a moção de estratégia global intitulada ‘Estabilidade e Compromisso’, o actual presidente dos socialistas volta a candidatar-se ao cargo, concorrendo às eleições internas que terão lugar no dia 31 deste mês, seguidas do Congresso Regional, aprazado para 22 e 23 de Fevereiro. A candidatura, formalizada há instantes na sede do PS-M, contou com um total de 924 subscritores.

Com o referido lema, Paulo Cafôfo promete uma liderança com estabilidade e, acima de tudo um compromisso com um projeto para mudar a Madeira.

A Madeira precisa de estabilidade e de compromisso. Enquanto que, para o PSD, estabilidade significa imobilismo, para o PS constitui inovação e acção para resolver os problemas dos madeirenses Paulo Cafôfo, recandidato à liderança do PS-Madeira

O recandidato à liderança do PS-M reforça a garantia de, com firmeza, apresentar respostas para os problemas da habitação e da saúde, mas também soluções que conduzam a uma economia sustentável, geradora de uma riqueza que chegue a todos e não só a alguns, sublinhando o compromisso de que, com a sua liderança, abrir-se-á "um novo caminho e um novo tempo" na Região.

Ao contrário do PSD, onde se veem "jogadas de secretaria" para inviabilizar uma candidatura adversária à de Miguel Albuquerque, Paulo Cafôfo salienta que o PS é um partido democrático e vinca que não tem medo da democracia nem do escrutínio dos militantes. "Aqui é tudo transparente", frisa, garantindo que o partido está mobilizado e coeso e mostrando-se preparado "não só para liderar o PS, mas também a mudança na Região". Uma mudança que, acrescenta, se quer "tranquila e serena", em que “as pessoas possam sentir a diferença do que é uma governação do PS”.