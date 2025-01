Élvio Sousa defende “mudança serena” para a Madeira e critica Albuquerque

O líder do JPP, Élvio Sousa, emitiu hoje um comunicado, sob a forma de opinião, em que usa uma metáfora inspirada em Miguel Ângelo para defender uma transformação política na Madeira. Segundo Élvio Sousa, a Região precisa de uma “mudança tranquila, serena, de confiança e consistente”, que rompa com quase cinco décadas de domínio do PSD.

O também deputado do JPP sublinha a necessidade de “libertar a Madeira e o Porto Santo de amarras ideológicas e medos infundados”, apelando a um novo programa político que traga “uma nova esperança” aos madeirenses.

Aproveitou para reagir às recentes declarações de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que classificou o partido como uma “força negativa, de esquerda e de instabilidade”. Ora, Élvio Sousa rebate as críticas, afirmando que estas são “disparatadas” e revelam “desespero”. “O receio dele é que o povo dê ainda mais força ao JPP!”, afirmou.

Na verdade, quem está em negação constante, sem capacidade de falar verdade e de garantir um governo estável, é o próprio Albuquerque (e os seus aliados CDS e CHEGA). Élvio Sousa, líder do JPP

Para Élvio Sousa, Albuquerque tem demonstrado ser “uma pessoa vingativa” que “persegue, ofende, diz disparates e afasta todos aqueles que o contradizem”. Acusou ainda o governante de estar “agarrado à imunidade para não ser inadvertidamente algemado” e de ser “refém dos interesses obscuros” construídos ao longo da última década.

Élvio Sousa rejeitou os rótulos ideológicos atribuídos ao JPP, defendendo que a sua ideologia está focada na “moderação e no humanismo personalista”. O líder do partido frisou ainda que as prioridades do JPP incluem a resolução de problemas habitacionais, a redução dos preços das casas, a criação de oportunidades para os jovens e o fortalecimento da classe média e das empresas familiares.