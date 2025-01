O director Regional das Comunidades e Cooperação Externa do Governo Regional da Madeira, Sancho Gomes, enviou uma mensagem pela ocasião das celebrações do Dia da Madeira, que acontecem hoje a amanhã no Portugal Madeira Clube, na Austrália.

A mensagem foi lida na cerimónia de abertura do evento, com Sancho Gomes a referir que hoje é um dia muito especial para a Região Autónoma da Madeira e para a Comunidade Madeirense residente na Austrália. Celebra-se o Dia da Madeira em Sidney, num país que, embora a milhares de quilómetros de distância, acolheu de forma calorosa os nossos emigrantes que partiram em busca de melhores condições de vida. O responsável pelas Comunidades madeirenses referiu ainda que “ao aventurarem-se para esta terra longínqua, os nossos irmãos madeirenses levaram consigo o que de mais precioso temos: o nosso legado cultural e a nossa ‘Madeirensidade’". Na missiva referiu que esta grande celebração anual, que reúne milhares de madeirenses e australianos, demonstra, uma vez mais, que "não há distância capaz de separar a Madeira da sua Diáspora". "Nem montanhas, nem oceanos conseguem enfraquecer os laços que nos unem enquanto povo", acrescentou.

Sancho Gomes salientou ainda que a Madeira guarda uma dívida de gratidão para com todos aqueles que um dia deixaram a sua terra natal e, ao fazê-lo, levaram o nome da nossa ilha, de Portugal e a língua de Camões a todos os cantos do mundo. É graças a essa coragem e determinação que a Madeira conquistou uma dimensão atlântica e internacional tão significativa. "Por isso, merecem todo o nosso respeito e admiração: pela coragem, pelo sacrifício e pelo empreendedorismo que vos caracteriza", apontou.

O director das Comunidades Madeirenses e da Cooperação Externa reafirmou o compromisso do Governo Regional de continuar a apoiar as Comunidades Madeirenses espalhadas pelo mundo. Este ano colaboraram com a deslocação do artista madeirense, Márcio Amaro à Austrália, para animar as comemorações do Dia da Madeira, em Sydney. Por fim, Sancho Gomes fez um agradecimento às autoridades e à comunidade australiana, que tão bem receberam os portugueses e madeirenses que decidiram fazer da Austrália a sua nova casa, enriquecendo esta nação com a sua dedicação e talento.

E ainda reconheceu de uma forma especial o Portugal Madeira Club, que, com grande empenho, organiza esta festa anual que celebra a união, a cultura e a amizade entre os povos. Terminou a mensagem agradecendo ao emigrante José Gois, o novo presidente do Portugal Madeira Clube e conselheiro das Comunidades Madeirenses na Austrália, pelo empenho e toda a dedicação à comunidade e pelo compressivo que assumiu recentemente na liderança do clube.

Hoje e amanhã decorrem as comemorações do Dia da Madeira no Portugal Madeira Clube em Sydney onde centenas de madeirenses participaram no evento, que conta com a presença de diversas entidades.