Abertas candidaturas ao cargo de Reitor da Universidade da Madeira

Está aberto o concurso para o cargo de Reitor da Universidade da Madeira. O prazo de candidatura decorre de 27 de Janeiro a 28 de Fevereiro.

Os interessados devem enviar a documentação a todos os membros do Conselho Geral no dia 6 de Março. Já a audição pública dos candidatos terá lugar a 17 de Março, a partir das 9 horas, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas

A eleição do Reitor decorre a 18 de Março.

Anúncio de abertura de candidatura e documentos complementares, disponíveis através do site da Universidade da Madeira, em https://www.uma.pt/sobre/orgaos-de-governo/conselho-geral/processos-eleitorais/205736/

A reitoria da Universidade da Madeira está a cargo, desde 2021, do Professor José Sílvio Moreira Fernandes.