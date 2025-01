27 participantes na oficina 'Culinária com Inovação'

A Casa do Povo da Serra de Água, em colaboração com a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, dinamizou esta sexta-feira uma oficina de culinária, com a participação das formandas da acção 'Culinária com Inovação', a decorrer nesta Casa do Povo juntamente com os utentes do Centro de Actividades de Capacitação para a Inclusão da Ribeira Brava.

Com a orientação da formadora Liliana Pereira, da Divisão de Dinamização e Valorização Rural, os 27 participantes na oficina tiveram a oportunidade de preparar, e depois saborear, biscoitos de mel de abelha e quadrados de flocos de aveia com mel de abelha.

Realizada no âmbito do programa de atividades da 9.ª Mostra da Poncha e do Mel, que se inicia hoje na Serra de Água e se prolonga até domingo, dia 26 de Janeiro, a oficina teve como objectivo incentivar o consumo e a utilização do mel de abelhas regional, bem como promover a inclusão através da gastronomia.