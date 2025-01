Ribeira Brava prorroga período para apresentação de propostas a concursos públicos

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou, esta tarde, a prorrogação do prazo de apresentação de propostas de dois concursos públicos, pelo facto de alguns concorrentes terem pedido esclarecimentos e apresentarem erros e omissões. Em causa está a 'Empreitada de Regeneração Urbana da Rua dos Dragoeiros da Ribeira Brava’ e a ‘Empreitada de Reabilitação de Frações ou Prédios Habitacionais’ na antiga escola do Porto da Ribeira, no Campanário.

Em comunicado à imprensa, após mais uma reunião de Câmara, a autarquia esclarece que solicitou justificações aos projectistas sobre as questões em causa e acabou por prorrogar o prazo de entrega das propostas que termina na próxima semana.

O objectivo do presidente da Câmara Municipal é que estas obras estejam no terreno dentro de dois a três meses, depois de receberem o visto prévio do Tribunal de Contas, uma vez que se tratam de "obras importantes para o município".

A requalificação da Rua dos Dragoeiros será feita com verbas 100% camarárias e vai beneficiar um vasto núcleo populacional ao proporcionar mais estacionamento e melhor mobilidade até à Ponte Vermelha. Já no caso da construção dos fogos habitacionais no Campanário, integrada na Estratégica Local de Habitação do Município, conta com um financiamento do PRR, através do programa Nacional 1.º Direito, e será "mais uma importante resposta numa área fulcral para a população do município". O contrato com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) já está assinado e aguarda pelo lançamento do concurso público.

O executivo aprovou ainda mais 12 candidaturas ao Cartão Municipal do Idoso. “São mais 12 pessoas que serão ajudadas pela autarquia na aquisição de medicamentos, fraldas e exames complementares”, destacou Ricardo Nascimento, recordando que foi aprovado recentemente uma majoração do valor deste apoio, para ajudar a população a suportar estas despesas.

O autarca destacou ainda o apoio à Mostra da Poncha e do Mel, que se realiza este fim-de-semana na Serra d'Água, apoio esse aprovado na última reunião de Câmara. “É um evento importante no arranque do ano que faz parte das festas do concelho e já alcançou uma projeção regional na divulgação da poncha”, frisou o autarca, tendo congratulado a Casa do Povo por ter evidenciado novamente o interesse na dinamização e realização deste evento que promove não só a poncha, mas a produção de qualidade de citrinos e mel pelos agricultores e apicultores da Serra de Água.