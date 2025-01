Costa espera apoio da ONU para colmatar necessidades humanitárias no Médio Oriente

O presidente do Conselho Europeu disse esperar apoio perante "enormes necessidades humanitárias" em Gaza no cessar-fogo, depois de receber em Bruxelas o comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA).

"Foi bom encontrar-me hoje com Philippe Lazzarini. A UNRWA está a desempenhar um papel crucial no apoio à população civil em Gaza, na Cisjordânia e em toda a região", escreveu António Costa, numa publicação na rede social X.

O líder da instituição europeia que junta os chefes de Governo e de Estado europeus lembrou que, "durante a fase de implementação do cessar-fogo, as necessidades humanitárias serão enormes" na Faixa de Gaza.

"Os obstáculos à capacidade da UNRWA para cumprir integralmente o seu mandato deixarão milhares de pessoas, incluindo crianças, em condições ainda mais miseráveis", alertou António Costa, na publicação com fotografias junto a Philippe Lazzarini.

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita Hamas entrou em vigor no passado domingo.

Na sequência do acordo, o Hamas libertou três mulheres raptadas durante os atentados de 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e quase 250 reféns, segundo as autoridades israelitas.

Posteriormente, Israel libertou 90 prisioneiros palestinianos, no início de seis semanas de trocas faseadas envolvendo 33 reféns israelitas e mais de 1.900 prisioneiros palestinianos.

Em resposta aos ataques de 07 de outubro, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que causou mais 47.100 mortos, de acordo com as autoridades de saúde do enclave, controladas pelo Hamas.

Também forma mortas cerca de 850 pessoas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

Hoje, o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, anunciou que a população pode começar a regressar ao norte do enclave a partir de sábado, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel.

Antes, na segunda-feira, o grupo islamita havia dito que a segunda fase da libertação dos reféns terá lugar no sábado, quando entregar quatro mulheres militares, no âmbito do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor a 19 de janeiro.

A UNRWA chegou a estar envolta em polémica por Israel ter acusado nove funcionários -- de um total de 14.000 -- desta que é a principal agência de ajuda humanitária aos palestinianos terem estado envolvidos no ataque do 07 de outubro, tendo sido depois despedidos.