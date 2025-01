Mais de 300 camiões de ajuda humanitária entram em Gaza no segundo dia da trégua

Mais de 300 camiões de ajuda humanitária e combustível entraram hoje na Faixa de Gaza a partir do Egito, no segundo dia do cessar-fogo no enclave palestiniano, informaram fontes oficiais.

"O número de camiões de ajuda humanitária que entraram até agora pelos postos fronteiriços de Al-Auya e Kerem Shalom é de 310, além de oito camiões de gasóleo e quatro camiões de gás", indicou o centro de comunicação egípcio, num comunicado.

No primeiro dia da trégua, domingo, um total de 630 camiões de ajuda humanitária entraram em Gaza, metade dos quais para o norte do enclave, disse o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários e coordenador de emergência, Tom Fletcher.

O número registado no domingo, e que se espera ser atingido também hoje, é o estipulado pelo acordo de cessar-fogo, depois de Israel ter impedido durante meses o trânsito dos camiões com a imposição de inúmeros obstáculos logísticos, quando não ataques diretos.

Tom Fletcher admitiu que a introdução da ajuda humanitária no enclave palestiniano enfrenta enormes desafios logísticos, entre os quais se destacam as montanhas de escombros e os engenhos por explodir espalhados por Gaza.

"A segurança dos trabalhadores humanitários que entregam a ajuda é, por isso, considerada como uma prioridade", sublinhou.

Segundo fontes egípcias, a maior parte dos camiões de ajuda está carregada de alimentos não perecíveis, como arroz, massas e óleo, bem como de bidões de água, cobertores e mantas, material médico e combustível.

O acordo de cessar-fogo prevê a entrada diária em Gaza de cerca de 600 camiões de ajuda, dos quais 50 com combustível.

Metade destes camiões deverá chegar ao norte de Gaza, a zona do enclave palestiniano mais afetada pela ofensiva militar conduzida pelas forças de Israel.