Casino da Madeira alerta para falsos anúncios nas redes em nome do grupo

O Casino da Madeira fez uma publicação no Fabebook a alertar os seus clientes sobre a existência de anúncios falsos no Instagram e em outras redes sociais em nome do grupo.

Informa que “estão a utilizar abusivamente e indevidamente o nome do Casino da Madeira. “Esses anúncios não foram criados ou autorizados por nós e podem induzir em erro, provocar enganos, fraudes e comprometer a vossa segurança no ciberespaço”, explica o grupo, pedindo aos clientes para não clicarem nesses links suspeitos e para denunciar esses anúncios directamente no Instagram ou nas outras redes sociais onde possam aparecer.