220 mil euros para a requalificação da estrada do Cristo Rei

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, o vereador Dúlio Freitas e os técnicos municipais visitaram as obras de requalificação da estrada do Cristo Rei, no Caniço. Na empreitada, que tem o valor global de 2020 mil euros, estão também incluídos trabalhos de requalificação do Caminho Velho dos Barreiros, no Caniço, e na Rua Bela de São José, em Santa Cruz.

Em nota enviada pela autarquia é referido que "todos estes trabalhos têm como principal objectivo a criação de melhores condições de mobilidade e segurança nestas vias de circulação automóvel."

Seguidamente, estão em preparação os trabalhos de requalificação da Travessa dos Imigrantes na freguesia do Caniço e Caminho da Achadinha na freguesia de Gaula.