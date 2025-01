Calheta aumenta para 189 mil euros apoio às freguesias

A Câmara Municipal da Calheta vai reforçar este ano o apoio às oito Juntas de Freguesia do concelho, atribuindo 50% do valor que cada uma recebe do Estado através do Fundo de Financiamento das Freguesias. Este incremento representa um aumento significativo em relação ao ano passado, quando a Autarquia atribuiu 30% deste valor. O apoio total fornecido pelo Município ascende agora a 189.306 euros.

Nós sabemos que as Autarquias são mal apoiadas pelo Estado, acho que o Estado deveria olhar mais pelas Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais, até porque somos aqueles que estamos mais perto das nossas populações e, por consequência, aqueles que sentem mais as suas necessidades Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta

Carlos Teles, que está na recta final do seu último mandato, assim como alguns dos presidentes de Junta presentes, aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho desenvolvido pelas Juntas de Freguesia e destacou a colaboração próxima e eficaz mantida com a Câmara ao longo dos anos. O autarca sublinhou que este apoio adicional reflecte o compromisso da Autarquia com o bem-estar dos munícipes.

Além desta verba, o presidente prometeu continuar a apoiar as Juntas em outras situações que possam surgir, reforçando que o apoio será sempre uma certeza, independentemente de ideologias ou cores políticas.

Fernando Campos, presidente da Junta de Freguesia do Arco da Calheta, que pela área geográfica e número de habitantes recebe a maior fatia desta verba, referiu que "o valor será aplicado em pequenas obras", como "pavimentação de veredas e melhoramentos de algumas, colocação de varandins, entre outros apoios pontuais". O autarca elogiou a iniciativa da Câmara Municipal da Calheta em ceder, uma vez mais, este apoio extra às Juntas de Freguesia, embora considere que essa responsabilidade deveria partir do Estado, aumentando a verba atribuída anualmente.

Refira-se que os montantes foram transferidos na totalidade e de imediato à celebração do protocolo para a conta bancária de cada Junta, nomeadamente para o Arco da Calheta (38.179 euros), Calheta (36.196 euros), Estreito da Calheta (22.167 euros), Fajã da Ovelha (26.696 euros), Jardim do Mar (11.060 euros), Paul do Mar (11.530 euros), Ponta do Pargo (27.093 euros) e Prazeres (16.385 euros).