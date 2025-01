Turistas portugueses na Tailândia crescem 33% em 2024 para cerca de 55 mil

A Tailândia recebeu 54.793 turistas portugueses em 2024, um aumento de 33,3% em relação a 2023, num ano em que o país registou recordes de visitantes da zona do Mediterrâneo, segundo um comunicado hoje divulgado.

De acordo com a Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT), "o destino foi visitado por 940.051 turistas do sul da Europa no ano passado, superando os 759.619 registados em 2019, ano em que havia sido verificada a melhor 'performance'".

Já as receitas turísticas registaram também "um crescimento significativo, passando de 49,9 mil milhões de bahts [1,39 mil milhões de euros] em 2019 para 64,4 mil milhões de bahts [1,8 mil milhões de euros] em 2024", destacou.

Segundo a entidade, "relativamente a Portugal, o mercado apresentou um crescimento de 33,31% em relação a 2023, com um total de 54.793 visitantes", sendo que entre os países do Mediterrâneo, "os que mais contribuíram para este recorde foram Israel (281.803 turistas), Itália (267.474 turistas), Espanha (207.710 turistas) e Turquia (103.692 turistas)".

"No total, a Tailândia recebeu de 35 milhões de turistas internacionais", destacou, adiantando que estima que o número de visitantes dos países Mediterrânicos seja superior a um milhão este ano.