Euller emprestado ao Seoul E-Land por 200 mil euros

O Marítimo oficializou esta manhã a transferência de Euller Silva para o Seoul E-Land, que vai disputar a segunda divisão do futebol da Coreia do Sul, a denominada K-League 2, confirmando-se o que o DIÁRIO avançou na sua edição impressa de hoje, dando corpo à noticia avançada por um site coreano: o extremo brasileiro é cedido a título de empréstimo ao Seoul E-Land, sabendo-se agora que vai a SAD maritimista receber 200 mil euros pele empréstimo, ficando a equipa sul coreana com opção de compra no valor de 400 mil euros.

O presidente do Marítimo, através do Departamento de Comunicação, confirmou a cedência de Euller Silva, recebendo os verde-rubros de imediato 200 mil euros, mas a opção de compra não é obrigatória. Refira-se que o campeonato da II Divisão da Coreia do Sul começa no mês de Fevereiro e estende-se até finais de Novembro deste ano, altura em que o Seoul E-Land exercerá ou não a opção de compra. Neste contexto, o Marítimo alienou um dos seus melhores activos por apenas 200 mil euros por um ano civil, recordando-se que Euller tem contrato com o Marítimo até Junho de 2027.

Para Euller Silva, aos 30 anos, a proposta que recebeu da Coreia do Sul era quase irrecusável e o Marítimo terá sido sensível a esse facto, mesmo prescindindo de um dos seus melhores activos, numa altura em que, se a subida é quase uma utopia, a descida de divisão nem por isso.

Já em Seoul, após ter sido oficializado pelo Seoul E-Land, que aposta na subida de divisão, Euller Silva (viajou depois para a Tailândia, para juntar-se à sua nova equipa que estagia neste país asiático), sublinhou estar "muito feliz por começar um novo desafio", assegurando "fazer o meu melhor para que o clube alcance a promoção, que é o seu maior objectivo, ajudando os meus colegas, jogando para a equipa".