Mais de 11 mil pessoas chegaram nos 'clientes habituais' de segunda-feira

Os clientes habituais do porto do Funchal à segunda-feira, o 'AIDAcosma' e o 'Azura', trouxeram hoje à Madeira 11.385 pessoas a bordo, das quais 8.867 são passageiros. Ambos realizam cruzeiros de 7 noites pela Madeira e Canárias.

Segundo a APRAM, o navio da AIDA Cruises chegou de Las Palmas para uma escala de 17 horas. Traz 5.872 passageiros e 1.413 tripulantes, que partem pelas 22h30 para Tenerife, último porto deste itinerário que se iniciou naquela ilha, no passado dia 8.

Já o 'Azura' veio de Las Palmas, com 2.995 passageiros e 1.105 tripulantes. Fica na Madeira durante 15 horas e tem partida agendada para as 21h30 rumo a Grã-Canária, prosseguindo o cruzeiro iniciado a 10 de Janeiro, em Tenerife e que acaba no mesmo porto no próximo dia 17.