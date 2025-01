Aviso laranja para agitação marítima elevado para ondas até 10 metros

O IPMA acaba de reforçar os vários avisos de mau tempo para a Madeira e Porto Santo, tanto para a agitação marítima, como para a chuva, bem como para o vento, a norte, a sul e nas regiões montanhosas. As ondas, por exemplo, deverão atingir alturas de até 10 metros e o vento deverá soprar com rajadas até 100 km/hora.

Aviso laranja para agitação marítima na Madeira Subiu para laranja o aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a agitação marítima na Costa Norte da Madeira e no Porto Santo.

De acordo com a nova actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso laranja de agitação marítima é prolongado das 6h00 até às 18 horas de terça-feira, 21 de Janeiro, com ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 10 metros de altura máxima na costa norte da Madeira e na costa do Porto Santo.

Antes, entre as 21 horas de segunda-feira, 20 de Janeiro e as 6h00 de terça-feira, 21 de Janeiro, vigora o aviso amarelo com ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura nas costas norte da Madeira e ilha do Porto Santo, enquanto na parte oeste da Madeira irá receber ondas de oeste/sudoeste com 4 a 4,5 metros entre as 6h00 e as 18h00 do dia 21.

A precipitação irá ter dois períodos, ambos de aviso amarelo, o primeiro entre as 9h00 e as 15 horas de segunda-feira, 20 de Janeiro, com períodos de chuva, por vezes forte, em todas as zonas, e o segundo entre as 3h00 e as 15h00 de terça-feira, com aguaceiros, por vezes fortes, havendo a possibilidade de trovoada na costa sul da Madeira e regiões montanhosas.

Por fim, o vento também terá dois períodos de aviso amarelo, entre as 9h00 e as 15h00 de segunda-feira, com vento a soprar forte de sudoeste, com rajadas até 75 km/hora na costa sul da Madeira e no Porto Santo, no mesmo período com rajadas até 95 km/hora nas regiões montanhosas. No segundo período, que vigora entre as 3h00 e as 15h00 de terça-feira, o vento irá soprar forte de sudoeste, com rajadas até 90 km/hora na costa sul da Madeira e no Porto Santo, atingindo nesse mesmo período de tempo rajadas até 100 km/h nas regiões montanhosas.

Avisos que deverão merecer toda a atenção da população, incluindo turistas, e que, previsivelmente, merecerão da Protecção Civil e da Capitania também avisos.