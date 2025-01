Interrupção noturna a partir de segunda-feira no túnel norte do Campo da Barca

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, no âmbito da empreitada de 'Melhoramento da iluminação dos túneis rodoviários da cidade', será necessário interromper a circulação rodoviária no túnel norte do Campo da Barca, entre a Rua Alferes Veiga Pestana e a Rua da Ribeira de João Gomes, a partir do dia 20 de Janeiro, segunda-feira até ao dia 15 de Fevereiro, sábado, das 21h00 às 6h00 do dia seguinte.

Como alternativa à circulação rodoviária no sentido este-oeste, sugere-se a utilização da Rua da Ribeira de João Gomes e Rua Visconde do Anadia, prosseguindo em direcção à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Os transportes públicos, nomeadamente as carreiras n.ºs 19, 22 e 26, circularão pelos seguintes itinerários: Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus, Rua 31 de Janeiro, Rua das Dificuldades, Caminho do Comboio e Rua Nova Pedro José de Ornelas, retomando, a partir deste ponto, o seu trajecto habitual. Informamos ainda que a carreira n.º 33 seguirá pela Rua Dr. Pestana Júnior em direção à Rua D. Ernesto Sena de Oliveira.

"A Câmara Municipal do Funchal apela à compreensão dos condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", refere nota enviada.

Para mais informações consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.