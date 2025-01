Madeira SAD despede-se da ‘Europa’ ao empatar na Chéquia

O Madeira Andebol SAD despediu-se esta tarde da Taça Europeia EHF (EHF European Cup) ao ser eliminado nos oitavos-de-final diante da formação checa do Házená Kynzvart.

Depois de ter perdido no jogo da primeira mão, disputado no Funchal por 33-34, a formação madeirense empatou a 27 golos desta feita no D-Produkt Arena, em Lazne Kynzvart, e depois de ter ido para o intervalo a vencer por 14-12.

Até aos 10 últimos minutos da partida o conjunto orientado por Sandra Martins Fernandes esteve em vantagem no marcador por três bolas 24-21, mas na recta final a equipa checa, apoiada pelos seus adeptos que encheram o pavilhão viriam a equilibrar a partida conseguindo a reviravolta no resultado, 27-26, com as madeirenses a conseguirem empatar a 27 golos, mas já sem tempo para mudar o rumo final dos acontecimentos.