União dos Sindicatos da Madeira promove vigília pela paz no Funchal

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) manifesta apoio e solidariedade à iniciativa nacional 'Todos juntos pela Paz - É urgente pôr fim à guerra', convocada pela CGTP-IN e, em alinhamento com este movimento, também irá realizar uma vigília pela Paz no Funchal, no dia 18 de Janeiro (sábado), às 16 horas, junto ao Monumento das Portas da Cidade, no Largo dos Varadouros.

Apelamos pois, a todos e a todas que queiram e possam participar e solidarizar-se com esta iniciativa pela Paz, podem participar, há lugar para todos e todas. Todos juntos pela Paz, é urgente pôr fim à Guerra União dos Sindicatos da Madeira